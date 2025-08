Simeone ha detto 'si' al Torino, Romano: "Ha già parlato con Baroni, la richiesta del Napoli"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli tramite una diretta sul suo canale YouTube:

"Torino molto più avanti rispetto al Pisa per Giovanni Simeone del Napoli. Il Cholito non è particolarmente riscaldato dalla pista toscana e preferiva l’estero, ma da quando si è palesato il Torino la situazione è cambiata. I granata hanno già l’accordo con Simeone e a fare la differenza nella trattativa è la presenza di Baroni sulla panchina piemontese.

Baroni ha grande capacità comunicativa ed ha già parlato con Simeone, ribadendo quanto sia importante per loro e quanto lo vogliano in granata nel minor tempo possibile. Torino e Napoli stanno trattando per trovare la quadra, ma Simeone ha già detto ‘si’ ai granata. Operazione intorno agli 8 milioni, ma il Napoli vuole qualcosa in più”.