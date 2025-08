Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito al futuro del calciomercato SSC Napoli:



"La settimana che comincia oggi vedrà impegnate Napoli e Torino per delineare l'offerta economica di Simeone: il Cholito è promesso sposo della squadra di Baroni - che ha già sentito per dare il suo ok - e dove ritroverà l'ex compagno a Napoli Ngonge".