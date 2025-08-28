SKY Sports UK - L'agente di Hojlund è a Napoli per limare i dettagli: bomber pronto a sbarcare in Italia

Calciomercato Napoli, importantissime novità sull'arrivo ormai imminente dell'attaccante danese del Manchester United, Rasmus Hojlund, al Napoli Calcio

Ecco cosa ha svelato pochi minuti fa tramite Twitter l'esperto mercato di Sky Sports Uk Dharmesh Sheth

Il Napoli è vicino a raggiungere l'accordo con il Manchester United per Rasmus Hojlund. L'accordo è un prestito con obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione in Champions League. Valore totale dell'operazione: 40 milioni di sterline. L'agente di Hojlund a Napoli sta finalizzando l'accordo sulle condizioni personali. Hojlund pronto a partire se i termini saranno concordati