SKY Sports UK - L'agente di Hojlund è a Napoli per limare i dettagli: bomber pronto a sbarcare in Italia

Calcio Mercato  
Mercato Napoli le ultimissime sull'arrivo in azzurro di Rasmus Hojlund

Calciomercato Napoli, importantissime novità sull'arrivo ormai imminente dell'attaccante danese del Manchester United, Rasmus Hojlund, al Napoli Calcio

Mercato Napoli, agente Hojlund in città

Ecco cosa ha svelato pochi minuti fa tramite Twitter l'esperto mercato di Sky Sports Uk Dharmesh Sheth

Il Napoli è vicino a raggiungere l'accordo con il Manchester United per Rasmus Hojlund. L'accordo è un prestito con obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione in Champions League. Valore totale dell'operazione: 40 milioni di sterline. L'agente di Hojlund a Napoli sta finalizzando l'accordo sulle condizioni personali. Hojlund pronto a partire se i termini saranno concordati

