Sky, Di Marzio: "Mazzarri-Napoli? Due motivi dietro la scelta di De Laurentiis, ecco quali"

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha scelto e annunciato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SKY Sport, racconta i retroscena del cambio in panchina:

"La decisione di ingaggiare Mazzarri è arrivata solo poche ore prima dell'ufficialità. A convincere il presidente del Napoli è stata soprattutto la disponibilità dell'ex Cagliari ad accettare un incarico di breve durata, ma anche il fatto che questi conosce bene De Laurentiis e l'ambiente napoletano. Mazzarri, infatti, ha già allenato la squadra dal 2009 al 2013, portandola a due qualificazioni in Champions League e alla vittoria della Coppa Italia nel 2012.

Con Garcia ormai irrimediabilmente appeso a un filo, il dubbio diventa un altro: chi prenderà il suo posto? Oltre a quello di Mazzarri e di Antonio Conte, che però già a ottobre si era espresso per un no, l'altro nome in lista è quello di Igor Tudor. E inizialmente sembra in vantaggio proprio il croato, rimasto svincolato dopo aver terminato a giugno la sua esperienza alla guida dell'Olympique Marsiglia. Nel pomeriggio di lunedì 13 novembre De Laurentiis e Tudor si incontrano a Roma. Il croato spiega il suo modo di vedere il calcio e come farebbe giocare la squadra, presentando le sue richieste. De Laurentiis gli propone un anno di contratto: meno di quanto vorrebbe Tudor, che però è disposto a mettersi in gioco anche così.

Sembra tutto pronto per il cambio in panchina, ma il giorno dopo c'è un altro incontro in programma: quello fra De Laurentiis e Mazzarri. Con ADL ancora incerto, l'allenatore toscano ha la possibilità di giocarsi le sue carte per convincere il presidente del Napoli a ingaggiare lui invece che Tudor. Nel giro di poche ore si arriva a una conclusione e De Laurentiis non ha più dubbi: sarà Mazzarri il nuovo allenatore del Napoli".