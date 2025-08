Fabrizio Romano: "Cajuste all'Ipswich, ecco le cifre: 2 milioni subito più 7,5 per il riscatto"

Calciomercato Napoli, ultime notizie: ci siamo per la cessione di Jens Cajuste all'Ipswich Town!

Arrivano conferme anche dal giornalista Fabrizio Romano, secondo cui Cajuste sarà ceduto in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro che però diventa obbligatorio nel caso in cui l'Ipswich centrasse l'obiettivo promozione in Premier League.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Cajuste ha infine accettato la proposta dell'Ipswich ed ha già sistemato gli ultimi dettagli.