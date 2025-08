Lukaku a muso duro, la serpentina di Politano e De Laurentiis al telefono: le emozioni di Napoli-Casertana 1-1 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - A Castel di Sangro termina 1-1 l'amichevole Napoli-Casertana. Dopo sei giorni di ritiro per il Napoli di Antonio Conte in Alto Sangro, la seconda amichevole degli azzurri contro la Casertana, che milita nel campionato di Serie C, finisce in parità con le reti di Vano e Politano.

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI-CASERTANA 1-1

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret (1' st Contini); 59 Zanoli, 30 Mazzocchi, 24 Obaretin, 50 D'Angelo (17' st Marianucci); 99 Anguissa, 29 Hasa (17' st Gilmour), 94 Coli Saco (17' st McTominay); 21 Politano (28' st Neres), 9 Lukaku (28' st Simeone), 36 Sgarbi (17' st Lang). A disp.: 32 Milinkovic-Savic, 25 Ferrante, 4 Buongiorno, 11 De Bruyne, 13 Rrahmani, 22 Di Lorenzo, 26 Vergara, 27 Lucca, 31 Beukema, 37 Spinazzola, 68 Lobotka, 81 Raspadori, 69 Ambrosino. All.: Conte

CASERTANA (4-3-3): 1 Zanellati, 5 Llano, 4 Kontek, 2 Bacchetti (46' st Arzillo), 3 Falasca; 8 Proia, 6 Pezzella, 18 Deli (20' st Di Tommaso); 7 Carretta (29' st Capasso), 9 Vano (33' st Leone), 11 Bentivegna. A disp.: 12 Merolla, 22 Vilardi, 13 Heinz, 26 Romano, 27 Tarantino, 28 Giugno, 29 Allegretti, 30 Galletta. All.: Coppitelli

ARBITRO: Ventrone di Roma 1

MARCATORI: 35' pt Vano (C), 44' pt Politano (N)

ASSIST: Pezzella (C)

NOTE: spettatori 7.200. Angoli: 9-2 per il Napoli. Recupero: pt 1', st 4'.