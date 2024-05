Calciomercato Napoli - Un ex difensore del Napoli è sulla bocca di ben più di un club: Fabiano Santacroce, ex centrale azzurro, è conteso tra i club del campionato nazionale Dilettanti che lo vogliono come direttore sportivo.

Non c’è solo la Sarnese neopromossa sulle sue tracce, ma altri tre club sono interessati a consegnargli la direzione sportiva per la stagione 2024-2025.