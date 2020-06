Repubblica - Accelerata Napoli, in arrivo Under! Telefonata col ds Roma, si tratta sul prezzo

Calcio mercato Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica è in arrivo Cengiz Under dalla Roma. CalcioNapoli24 vi aveva svelato questa trattativa in esclusiva assoluta lo scorso maggio. Sarebbe un colpo di prospettiva e qualità per la SSC Napoli.

Mercato Napoli, arriva Cengiz Under dall'AS Roma?

Cengiz Under in aeroporto