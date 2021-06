Repubblica: Basic possibile primo colpo! Ecco la formula proposta per chiudere l'operazione

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica sta per iniziare a prendere forma il nuovo Napoli targato Spalletti.

Calciomercato Napoli, individuato il primo colpo

La squadra gli piace molto e verrà confermato il 4-2-3-1. Uno o due big verranno ceduti (Fabian il maggiore indiziato) e non spaventa nemmeno il progetto di austerity esposto da De Laurentiis per contenere le perdite post Covid e mancato raggiungimento Champions. Ci sono insomma le premesse per ripartire, se tutti remeranno nella stessa direzione. Il primo colpo del ds Giuntoli, a sua volta reduce da un periodo di rapporti difficili con il presidente, secondo Repubblica dovrebbe essere il centrocampista croato Basic: prestito con obbligo di riscatto dal Bordeaux, questa la formula dell'operazione per chiudere subito.