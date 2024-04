Calciomercato SSC Napoli - Uno degli obiettivi di mercato per il Napoli è Guido Rodriguez del Betis di Siviglia. Ad affermarlo è la Gazzetta dello Sport.

Napoli su Guido Rodriguez

Come raccontato dal quotidiano in edicola, il centrocampista argentino Guido Rodriguez si svincoler√† dal Betis: sarebbe un affare a costo zero e garantirebbe qualit√† ed esperienza. In pi√Ļ, avrebbe un ingaggio in linea con i diktat del Napoli.