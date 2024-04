Napoli, ora l'ottavo posto vale la qualificazione in Conference League!

Napoli in Europa, è ancora possibile! Se non sarà Europa League, gli azzurri possono comunque ottenere la qualificazione in UEFA Conference League che consentirebbe al club partenopeo di restare in Europa, nonostante tutto.

Conference League

Ultime notizie. Stando al regolamento di Serie A, infatti, ad oggi l'ottavo posto in classifica vale la qualificazione in Conference League! Questo perché la Fiorentina è stata ormai eliminata dalla semifinale di Coppa Italia. Di conseguenza, al momento la classifica Serie A funziona così: