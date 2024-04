Kvaratskhelia-Napoli, agente in arrivo in Italia: incontrerà De Laurentiis, c'è l'ombra di una big di Champions su Khvicha

Calciomercato SSC Napoli - L’attacco del Napoli sarà uno degli argomenti più caldi dell’estate di mercato: non solo Osimhen, ma anche la posizione di Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla il Corriere dello Sport.

In Georgia si parla molto dell’interesse del Barcellona nei suoi confronti:

"La prossima settimana Mamuka Jugeli, il manager, è atteso in Italia per incontrare De Laurentiis. Kvara e il club hanno in piedi un discorso per il rinnovo, con ritocco dell’ingaggio che attualmente si aggira intorno al milione e mezzo con i bonus, ma l’ombra del Barcellona si allunga. Adl, però, non è un presidente che si fa spaventare"