Il Napoli valuterà Caprile e Cheddira, sotto osservazione altri tre azzurri

Calciomercato SSC Napoli - Prima di andare altrove a cercare ciò che occorre, il Napoli si guarderà dentro per accorgersi di quello che già c’è. A luglio torneranno in molti: Folorunsho e Gaetano. E poi Cheddira del Frosinone e Caprile dell’Empoli, Zerbin e Popovic del Monza e Zanoli della Salernitana. Chi resterà ? Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Napoli valuterà tutti gli azzurri di rientro dai prestiti:

"Caprile è reduce da un’ottima annata ad Empoli in prestito e sarà valutato al pari di Cheddira, che a Frosinone ha segnato sei gol. Rientreranno Zanoli, ora alla Salernitana, e Zerbin, nuovo titolare a sinistra nel Monza di Palladino. Senza dimenticare il talentuoso Popovic, serbo di anni 18 girato al Monza dato che il Napoli non aveva slot liberi per gli extracomunitari"