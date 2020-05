Durante la puntata di stasera di DS, in diretta su RAI 2, è intervenuto Ciro Venerato per fare il punto sul mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Strada in salita per la Juventus che vuole Milik. Il Napoli non sembra intenzionato ad inserire Cuadrado, Rugani, Bernardeschi o Romero nell'affare. De Laurentiis, intanto, incassa il sì di Zielinski per il rinnovo".