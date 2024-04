CorSport - Calzona non fa sconti a nessuno: doppio messaggio alla squadra in vista di Napoli-Roma

Napoli - Francesco Calzona è stato molto chiaro e diretto nei confronti della squadra. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico ha lanciato un doppio messaggio in vista del match contro la Roma

"Per iniziare a carpire la composizione della formazione che domenica scenderà in campo dal primo minuto per sfidare la Roma, invece, toccherà attendere un altro po’: Calzona è stato chiarissimo con la squadra, giocherà chi sta meglio e chi avrà dimostrato l’atteggiamento giusto nel corso degli allenamenti".