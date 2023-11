Rai - Il Napoli non acquisterà un terzino sinistro svincolato, c'è una soluzione interna da poter adattare

Ciro Venerato, giornalista, durante la Domenica Sportiva fa il punto della situazione in merito al nuovo Napoli di Mazzarri:

"Walter Mazzarri è pronto a rilanciare il Napoli dopo 10 anni. Il 4-3-3 resterà l'idea di fondo, ma spunta anche il piano B del 3-4-3. Chiede una terza linea alta con coperture preventive. Sul mercato di gennaio si potrebbe intervenire in difesa, mentre non si attingerà dal mercato degli svincolati per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. In quel ruolo c'è anche Juan Jesus da poter adattare".