Novità Juanlu, RAI annuncia: "Ecco cosa filtra adesso dall'entourage"

Calciomercato Napoli, novità per Juanlu Sanchez

Ultimissime calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti da Ciro Venerato in entrata. Dopo l’ufficialità di Miguel Gutierrez, infatti, ci sarebbero buone notizie anche per un altro esterno pronto a sbarcare in azzurro: Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli, ottimismo dall'entourage di Juanlu 

“Arriva un cauto ma costante ottimismo dall'entourage del terzino destro del Siviglia Juanlu. I due club sarebbero più vicini ad un accordo. 

C'è ancora da trattare e limare diversi aspetti ma ora dopo ora le distanze si assottigliano secondo l'entourage dello spagnolo”. 

