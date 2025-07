Baiano non ha dubbi: "E' un grandissimo colpo così come lo fu quello di McTominay"

Francesco Baiano, allenatore della Follonica Gavorrano, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa riporta il comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Questo Napoli mi piace tantissimo, De Bruyne è un giocatore che disegna calcio. Sento dire che è avanti con gli anni, ma uno che sa giocare a calcio non se ne dimentica. Un mio vecchio allenatore diceva che i piedi non invecchiano. E' un top player assoluto, è stato uno dei più bravi al mondo nel suo ruolo. Il calcio inglese va tre volte veloce rispetto a quello italiano e per sostenere quei ritmi devi star bene. E' un grandissimo colpo così come lo fu quello di McTominay".