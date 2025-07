Bucchioni: "Ho letto di pagelle e voti dopo Napoli-Arezzo: roba folle! Valutazione di Ndoye drogata. Conte vuole sfatare un tabù"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista:

“Ho letto di pagelle e voti dopo Napoli-Arezzo, ma è roba folle… Sono partite che valgono zero e servono solo per entrare in condizione. Anche le prime critiche a De Bruyne sono fuori dal mondo. L’Arezzo era entusiasta, c’ha messo tutto nell’affrontare i campioni di Italia, mentre il Napoli guarda già ben oltre. Il Napoli oggi sembra davanti a tutti, poi il calcio è strano e può capitare di tutto. La squadra non è ancora completa, ma è in vantaggio rispetto alle principali avversarie. L’Inter si sta muovendo bene, ma ha cominciato soltanto adesso a fare sul serio. Con Lookman può ricolmare il gap e ripetere la lotta col Napoli. L’Inter è ad un fine ciclo mascherato e ha bisogno di giocatori nuovi.

Bologna spropositato per Ndoye? 50 milioni per lui sono numeri drogati, ma vale per tutti i calciatori sul mercato di oggi. Anche lo stesso Lucca, che è stato acquistato per cifre vicine a 40 milioni di euro. Ndoye non vale Lookman, per quanto sia un elemento prezioso per le idee di Conte. Fa la doppia fase e salta l’uomo, sarebbe un grande acquisto. Deve decidere il Napoli se fare qualche sacrificio in acquisto e poi godersi i frutti dell’investimento. La Champions? Sarà la grande sfida del Napoli 2025-2026. De Laurentiis e Conte si sono incontrati proprio su questo e sta costruendo una squadra che proverà ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. Conte ha un tabù sull’Europa che vuole smentire. Con la nuova formula della Champions, magari sarà avvantaggiato nel gestire il mini-campionato europeo”.