Napoli su De Winter, dall'Inghilterra: sarà asta con diversi club, spunta la cifra richiesta

Calciomercato SSC Napoli - Il giornalista di Give Me Sport e di TalkSPORTLive, Ben Jacobs, ha riportato alcuni aggiornamenti sul futuro di Koni De Winter.

De Winter Napoli, le ultime

Il 22enne di Anversa potrebbe lasciare il Genoa al termine della stagione. Sul difensore belga classe 2002 hanno messo gli occhi diverse squadre della Premier League, tra cui West Ham, Tottenham e Crystal Palace. Anche in Italia non manca l'interesse: Inter e Napoli stanno monitorando con attenzione la situazione.

Secondo quanto riportato da GMS, il difensore ventiduenne, apprezzato per la sua duttilità, potrebbe partire in estate per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. De Winter si è imposto rapidamente come un elemento chiave nella retroguardia rossoblù, collezionando 20 presenze stagionali tra campionato e coppe, arricchite da tre reti.