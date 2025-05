Tarallo: "Ho la sensazione che qualcuno a Napoli voglia perdere lo scudetto. E solo per..."

Ultimissime Calcio Napoli - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano La Verità. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Da tifoso napoletano, come sta oggi?

“Sono stanco psicologicamente per le emozioni vissute nella gara del Napoli di ieri. Mi aspettavo qualcosa di meglio, soprattutto dopo il secondo vantaggio. A quel punto pensavo che il Genoa fosse psicologicamente battuto. Invece ho visto una squadra, il Napoli, che sembrava non avere più nulla da chiedere al campionato. Mi aspettavo il colpo del ko, il 3-1.

È vero che questo Genoa, sin dal primo minuto, ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, molto brava e precisa nelle chiusure a centrocampo, ben organizzata. Però, una volta che vai in vantaggio due volte, devi chiudere la partita. È la storia di questo campionato: se non chiudi, poi può succedere quello che è successo ieri.

Detto ciò, non condivido affatto il catastrofismo che leggo in queste ore. Gli opinionisti stanno esagerando e contrastano tantissimo con quello che era lo stato d’animo dello stadio ieri sera. Il pubblico ha creduto nella squadra, ha applaudito a lungo, e non in maniera formale, ma con convinzione.

Certo, c’è rammarico per l’errore difensivo sul secondo gol, ma il vero problema è non riuscire mai a chiudere le partite. Il Napoli non mette mai al sicuro il risultato: manca sempre quel secondo o terzo gol che ti mette al riparo. Io dico sempre che molte squadre, quando vengono al Maradona, conservano lo svantaggio minimo sperando nel pareggio all’ultimo. E questo è inaccettabile.”

Effettivamente, il Napoli, per tutto il campionato, non è mai stato arrembante una volta passato in vantaggio. Quasi mai ha trovato il colpo del ko. Secondo lei, questo è legato al modo di interpretare il calcio da parte di Antonio Conte?

“Sì, penso che questa gestione del vantaggio rispecchi lo stile di Conte. Lo conoscevamo, lo abbiamo preso proprio per la sua capacità di vincere, anche col minimo sforzo. Non è uno che ti fa giocare un calcio arrembante, ma uno che sa gestire, organizzare e portare a casa il risultato. Detto ciò, guidando di ritorno dallo stadio ho ascoltato una radio locale piuttosto nota. Uno diceva: ‘Avevo dato 7,5 a Conte fino al pareggio, poi è diventato 5’. Ma così non si può giudicare: se intendiamo il calcio in questo modo, tanto vale chiudere tutto.

Ho la netta sensazione che ci sia gente a Napoli che spera che il Napoli perda lo scudetto solo per poter dire che Conte abbia fallito. Io non sono un tifoso di Conte, e non me ne frega nulla del personaggio. Ma è uno che da vent’anni vince ovunque va. Conte non sarà simpatico, ma non possiamo far finta di scoprire oggi come allena. La sostituzione Raspadori–Billing? Quando è entrato Billing, ho pensato: ‘Mossa intelligente, mette centimetri e chili’. È vero, poi è entrato male. Ma è anche lo stesso giocatore che ti ha dato la svolta contro l’Inter.”

Quindi, pur avendo condiviso la scelta di inserire Billing, il problema è più legato alla rosa che ha a disposizione Conte?

“Certo. È un dato di fatto che la rosa del Napoli sia piuttosto risicata. Quando entriamo nei minuti finali, manca spesso qualcosa, soprattutto in panchina. Con un centrale difensivo di maggiore livello in sostituzione dell’infortunato Buongiorno, i gol di ieri probabilmente non li avremmo subiti. L’undici titolare è fortissimo, ma manca qualcosa tra le riserve. Raspadori in quel momento era gasato, forse dovevi lasciarlo in campo, e magari togliere Lukaku o, meglio ancora, Anguissa che era stanco e poco lucido.

Comunque sì, sono positivo per le prossime due gare. Se mi avessero detto a inizio stagione che ci saremmo giocati lo scudetto vincendo a Parma, avrei firmato. Certo, ci vuole un approccio forte. Parma non è in una situazione disperata, ma sarà una partita in cui l’allenatore e i giocatori devono dimostrare di voler entrare nella leggenda. Mi aspetto una prestazione da 90 minuti, come quei 15–20 minuti che il Napoli ci fa vedere in ogni partita: ma questa volta, senza pause.”