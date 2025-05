Politano si sposa! Rito civile al Maschio Angioino con la sua Alessandra | VIDEO

Matteo Politano si è sposato oggi al Maschio Angioino. L'attaccante del Napoli ha sposato con il rito civile la compagna Alessandra Esposito, con cui è fidanzato dal 2023: la coppia convolerà a nozze ufficialmente a giugno, per adesso solo il rito civile.

Politano e la sua Alessandra si sono uniti oggi con il rito civile al Maschio Angioino di Napoli: gioia negli occhi e look elegantissimo per l’esterno d’attacco azzurro che a giugno poi festeggerà il matrimonio con la “tradizionale” festa di ricevimento. Intanto, oggi, pranzo in città con vista mare e Vesuvio, con i parenti più stretti.

Auguri a Matteo ed Alessandra da tutta la redazione di CalcioNapoli24!

Si tratta del secondo matrimonio per Politano che in passato è stato sposato con Silvia De Vincenzo. Successivamente ha avuto una storia d'amore con Ginevra Francesca Sozzi, madre di sua figlia Giselle Politano.