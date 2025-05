Ultime notizie SSC Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista, è intervenuto nel corso di “Pressing” in onda su canale 5 rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Conte sul risultato di oggi ha delle colpe, l’allenatore del Napoli ha sbagliato molto sui cambi, anche perché al posto di Raspadori non devi mettere Billing, ma Neres. L’Inter non è la favorita per lo scudetto, ma quel gol di Acerbi in Champions inverte tutto, ma il Napoli rimane la favorita”.