Calciomercato Napoli, Romano-Moretto: "Accelerata per David! C'è la prima offerta, ecco cosa manca"

Calciomercato SSC Napoli - Matteo Moretto, attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa per Jonathan David:

"Jonathan David è la trattativa più calda in questo momento in Serie A, è il piatto forte del giorno! Il Napoli ha presentato un'offerta verbale negli ultimi giorni molto importante al calciatore e al suo entourage, ma nonostante vada via a zero dal Lille vanno considerate spese di denaro importanti sia per lo stipendio che per le commissioni. Inter e Juventus sono state sempre attente alla sua situazione nell'ultimo anno, ma non hanno fatto un passo concreto. La trattativa è indirizzata ma non chiusa, ma il Napoli sta accelerando per sorpassare i club inglesi. Il Napoli ha mosso passi concreti con una offerta verbale che poi va formalizzata: le parti devono ancora discutere di alcuni punti importanti, sia a livello contrattuale che di progetto. Servono ancora dei passaggi per l'accelerata definitiva ma il Napoli è forte su Jonathan David. Il Napoli vuole anticipare la concorrenza di Liga e Premier League".