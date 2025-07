Sportitalia - Gutierrez-Napoli, le cifre dell'offerta al Girona: dubbi sul futuro di Raspadori

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato, del Napoli e degli ultimi movimenti:

"Giornata di cambiamento di rotta in casa Napoli. L'investimento per Ndoye non c'è stato e allora si valuta Gutierrez, un esterno basso che può giocare alto. Il Napoli offre 20 mln e con bonus si può arrivare a 25mln.

Al momento c'è ancora Raspadori in rosa che ha qualche offerta, ma Conte lo vorrebbe tenere anche se gli azzurri vorrebbero fare cassa. Poi si penserà al centrocampista con Fabbian e Miretti in lista, col secondo che piace a Conte. Non escludo che più in là può arrivare anche l'esterno alto a sinistra".