Torino, Cairo precisa: "Non è vero che Ngonge ha un riscatto di 18 milioni, ecco la cifra esatta"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Aboukhlal è stato seguito per tutto l'anno scorso e lo conoscevamo bene. Il riscatto di Ngonge è a 16 milioni, non a 18, e abbiamo grande fiducia in lui. Per gli allenatori, ho tenuto Ventura cinque anni; poi il povero Sinisa un anno e mezzo; Mazzarri per due anni e non l'ho esonerato, ma lui volle andare via dopo una brutta sconfitta a Lecce; poi con Giampaolo non è andata bene ed è stato l'unico esonero in corso d'anno come Mihajlovic. Poi ancora Juric tre anni, mi scrive ancora oggi che sono stato un presidente perfetto; infine Vanoli con luci e ombre, alti e bassi, e a quel punto lì abbiamo cambiato. Baroni è il nono in undici anni, ma due soli esoneri in 14 anni. Prima che io arrivassi, nei 20 anni prima di me, ci sono stati sette presidenti: Sergio Rossi che se ne andò, De Finis, Borsano, Goveano, i genovesi, Cimminelli".