Napoli in pausa di riflessione! Sportitalia: Gutierrez in pugno, anche Chiesa se parte Raspadori

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Sportitalia: il giornalista Alfredo Pedullà torna a parlare di Miguel Gutierrez, esterno del Girona che è diventato il principale obiettivo del Napoli per la fascia.

Per quanto riguarda Miguel Gutierrez, vedremo quand'è che il Napoli scioglierà le riserve. Non è un'operazione che si chiuderà entro sabato. Il Napoli prima o poi dovrà tirare le somme ed è chiaro che avendo in pugno Gutierrez è meglio chiudere subito per evitare rischi, ma il Napoli continua ad essere in un momento di riflessione, perché prendere un esterno in questo momento significa rinunciare ad altri calciatori.

Se poi eventualmente dovesse uscire anche Raspadori, il Napoli tornerà a pensare ad un esterno offensivo e in quel caso va tenuto in considerazione anche federico Chiesa