Da Siviglia: il Napoli non molla Juanlu, agenti in Italia dopo il 4 agosto! Nessuna offerta dai Wolves

Calciomercato Napoli, ultim'ora su Juanlu Sanchez da Siviglia: nessuna offerta ufficiale da parte del Wolverhampton, solo una trattativa in fase avanzata. Lo riferisce il giornalista Maximo de la Cruz Ramirez di "Sevilla Actualidad", secondo cui - però - il Napoli sarebbe ancora pienamente in corsa.

Stando a quanto riportano da Siviglia, la prossima settimana sarà cruciale per conoscere il futuro di Juanlu. Il Napoli resta ancora in contatto con l'entourage del calciatore e - assicura Maximo de la Cruz Ramirez - "fanno sapere di essere tranquilli e che viaggeranno in Italia dopo il Trofeo Antonio Puerta".

La partita che il Siviglia gioca ogni anno per onorare la memoria di Antonio Puerta si giocherà lunedì 4 agosto e dunque dalla settimana prossima potrebbero esserci importanti novità su Juanlu al Napoli.