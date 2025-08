Onda Cero, Gago: "Gutierrez già da un anno nel mirino del Napoli: ecco quando potrebbe rientrare in campo"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero:

“Gutierrez? Avevo già sentito di un interessamento del Napoli l’anno scorso, perché fu tra i protagonisti della grande cavalcata del Girona. Sia a livello offensivo che difensivo ha mostrato di avere buone qualità, e gradualmente è diventato un protagonista. Ha detto che voleva giocare la Champions con il Girona, adesso il Napoli è tornato a chiedere informazioni su di lui, forse dovrà pagare una cifra vicina ai 30 milioni ma dovrà anche aspettare perché lui ad inizio luglio si è operato alla caviglia per via di alcuni disturbi. È probabile che stia fuori un mese, quindi, se alla fine il Napoli deciderà di affondare il colpo, dovrà aspettare verso fine agosto per averlo ad un buon livello. Stiamo parlando di un terzino sinistro in rampa di lancio, secondo me il Girona ha capito che il Napoli lo vuole davvero e ne ha bisogno.

A differenza di Juanlu Sanchez, non è molto polivalente, è più un terzino che può fare anche tutta la fascia in un 3-5-2. Se non ci fossero Cucurella e Grimaldo, De La Fuente lo avrebbe forse chiamato in nazionale. Infatti l’anno scorso al Real qualcuno si stava pentendo di non averlo ripreso. Juanlu? Le parti sono molto vicine, mi sorprende che non abbiano ancora chiuso. Lui vuole andare a Napoli da tempo, ma a Siviglia hanno grossi problemi di liquidità, non possono ancora iscrivere 3 giocatori per la prima giornata di campionato, che parte a metà agosto. Quindi, si cercherà di spillare fino all’ultimo centesimo per equilibrare il bilancio ed iscrivere i nuovi giocatori, però dobbiamo renderci conto di quanto sia messo male il Siviglia, che per ora non ha nemmeno fatto acquisti. In Spagna non puoi spendere tanto di più di quello che ricavi, quindi se non vendono Juanlu rischiano anche una figuraccia nelle prime giornate, per questo il Siviglia in primis deve essere interessato a venderlo il prima possibile”