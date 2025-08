Piccolo problema per Di Lorenzo: colpito al braccio da uno scarpino, subito medicato | FOTO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento pomeridiano del Giorno 3 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli. Piccolo inciampo per Giovanni Di Lorenzo, colpito con uno scarpino al braccio: il capitano si avvicina a bordocampo e viene medicato dallo staff.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 3: allenamento pomeridiano | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 18:15 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 3 di ritiro a Castel di Sangro. Vi racconteremo la seduta live dallo stadio Teofilo Patini. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Cacciola e Covino.