Calciomercato Napoli, Sterling e Grealish in "freezer": la scelta di Conte sull'esterno offensivo

Calciomercato Napoli - Dopo aver perso Dan Ndoye, finito al Nottingham Forest, il Napoli ha cambiato strategia: gli azzurri vogliono chiudere per i due terzini iberici Miguel Gutierrez del Girona e Juanlu Sanchez del Siviglia.

Ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport, che svela il piano tattico di Antonio Conte:

"Il cambio repentino di strategie, per ora, ha spostato il focus del mercato sui terzini: non soltanto un destro ma anche un sinistro, con l'idea di utilizzare Spinazzola più alto come più d'una volta è accaduto un campionato fa. I contatti con Raheem Sterling e Jack Grealish, dunque, finiscono in freezer in questa fase: va e andrà così fino a prova contraria, fermo restando che il mercato è la terra delle sorprese e delle idee di ieri che tornano in auge domani".