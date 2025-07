Beukema: "Parlo con Ndoye tutti i giorni! Ho un sogno per questa stagione. Sono stato in vacanza con un azzurro" | DIRETTA VIDEO

Ritiro Napoli Dimaro - Conferenza Sam Beukema dal ritiro di Dimaro. Le parole in diretta del nuovo acquisto della SSC Napoli che viene così presentato alla stampa e ai tifosi ufficialmente. Sam Beukema parlerà oggi alle ore 15:00 in conferenza stampa, in vista dell'inizio della sua nuova avventura col Napoli, dal ritiro di Dimaro. Il difensore della SSC Napoli farà la conferenza stampa di presentazione nella giornata di oggi e su CalcioNapoli24 è possibile seguire la diretta.

Conferenza stampa Beukema al Napoli

Sam Beukema, difensore del Napoli, parlerà oggi in conferenza stampa alle ore 15:00, si tratta della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto. Ecco tutte le dichiarazioni:



Beukema: "Sono abituato al calcio di mister Italiano, uomo su uomo a tutto campo. Ora con mister Conte abbiamo iniziamo molto duramente ad allenarci, penso che questo farò la differenza. Fa bene lavorare qui in ritiro, mi piace lavorare duro. Qualche volta però è stato davvero molto duro (ride ndr.). Ndoye? L'ho sentito, è uno dei miei migliori amici insieme a Ferguson. Lo chiamo quasi ogni giorno dopo gli allenamenti, sta bene anche lui per fortuna".



Beukema: "Io convocato in nazionale? Questo è un obiettivo personale, è anche una delle ragioni per cui sono qui. Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo Scudetto e gioca in Champions. Spero di essere convocato dalla nazionale quest'anno, è un mio obiettivo e un sogno".



Beukema: "E' un bel gruppo quello in cui mi sto adattando. Conoscevo già alcuni giocatori prima di venire qui, con Gilmour sono stato in vacanza tra l'altro. Questo è un bel gruppo, c'è una atmosfera molto bella. Sono contentissimo di essere qui con loro e non vedo l'ora di iniziare le nostre sfide".



Beukema: "Ruud Krol è un mito per noi. E' un onore essere il secondo difensore olandese della storia del Napoli dopo di lui. La mia famigli mi ha raccontato delle gesta di Krol, è stato un grandissimo giocatore sia per il Napoli che per la nazionale olandese. E' un onore essere qui per me".



Beukema: "L'anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile, quindi io sono già molto contento di essere qui a Napoli coi campioni d'Italia. So che avremo tante partite in questa stagione, quindi spero di poter aiutare la squadra essendo sempre disponibile per i miei compagni. Ho qualche esperienza anche in Champions League, posso dare qualcosa alla squadra anche in tal senso. Spero che potremo fare tanto bene in stagione".



Prende la parola Nicola Lombardo: "Questa mattina a Napoli c'è stata una tragedia. Abbiamo chiesto di giocare col lutto al braccio e fare il minuto di silenzio prima della gara di domani col Catanzaro. Lo faremo per i 3 lavoratori morti stamattina tragicamente a Napoli, ma anche per i 400 lavoratori circa che ogni anno perdono la vita in Italia".