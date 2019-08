Lozano-Napoli, Sportitalia: è solo questione di poco tempo, nessun problema con i diritti d'immagine

Calciomercato - Hirving Lozano ed il Napoli sempre più vicini, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio portale. L'incontro in mattinata tra Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis a Napoli ha portato a chiudere, quasi, la trattativa.

Scrive Pedullà:

"Lozano al Napoli: l’incontro programmato ieri sera e sviluppatosi stamattina ha portato, nei dettagli prima di mezzogiorno, l’operazione verso la fumata bianca. Non ci saranno problemi relativi ai diritti d’immagine: è solo questione di tempo, poco tempo. Il vertice napoletano alla presenza di Mino Raiola, e con la partecipazione di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, ha permesso di mettere tutte le basi per il trasferimento del talento messicano in maglia azzurra, il rinforzo che Ancelotti aspettava da tempo. Nelle ultime due settimane Lozano ha detto no a qualsiasi tipo di proposta che gli si è presentata proprio perché aveva messo il Napoli in cima ai suoi desideri".