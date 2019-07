Hirving Rodrigo Lozano Bahenaè un attaccante del PSV e fa parte della Nazionale messicana.

Lozano, la biografia e le curiosità

Dov'è nato Lozano?

Hirving Lozano è nato in Messico, nella capitale, Città del Messico.

Quanti anni ha Hirving Lozano?

Lozano è nato il 30 luglio 1995, quest'anno ha quindi compiuto 23 anni.

Soprannome Lozano?

Il soprannome di Lozano è 'El Chucky'.

Lozano altezza?

Alto 1,75 cm, pesa 70 kg.

Hirving Lozano numero di maglia?

Lozano indossa la maglia numero 11 nel Psv e la maglia numero 22 con il Messico.

Contratto Lozano ?

Lozano ha un contratto con il Psv fino al 2023.

Stipendio Lozano, quanto guadagna Lozano?

Hirving Lozano ha uno stipendio di 1,5 milioni di euro.

Hirving Lozano Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Hirving Lozano è di 40 milioni di euro.

Agente Lozano?

L'agente di Hirving Lozano è Mino Raiola.

Lozano, le caratteristiche tecniche

Considerato uno dei maggiori prospetti del calcio mondiale, Lozano è un'ala sinistra ambidestra caratterizzata da grande rapidità e abilità negli inserimenti e nei dribbling. La sua principale dote è la progressione palla al piede.

Lozano: la carriera

Pachuca 2014-2017 : dal 2009 al 2014 nelle giovani, ha poi esordito nella massima serie messicana con la maglia del Pachuca l'8 febbraio 2014 all'età di 19 anni , subentrando all'83' a Jürgen Damm contro il Club América e mettendo a segno la rete decisiva per la vittoria dei suoi . Nelle stagioni disputate in patria ha totalizzato 43 gol in 149 presenze ufficiali.



: dal al nelle giovani, ha poi esordito nella massima serie messicana con la maglia del all'età di , subentrando all'83' a contro il e mettendo a . Nelle stagioni disputate in patria ha totalizzato ufficiali. PSV 2017-oggi: Il 19 giugno 2017 è passato a titolo definitivo al PSV Eindhoven per 8 milioni di euro. Ha terminato la prima stagione in Olanda con il PSV con 19 gol e 11 assist in 34 presenze stagionali, risultando decisivo nella vittoria del campionato di Eredivisie. L'anno scorso, invece, ha messo a segno 21 gol e 12 assist in 40 presenze, confermandosi uno dei migliori nella stagione e mettendosi in mostra con prestazioni di alto livello in Champions League.

Lozano in Nazionale

Ha partecipato al Campionato nordamericano Under-20 del 2015, contribuendo al successo finale della Nazionale messicana con cinque gol, grazie ai quali si è aggiudicato anche il titolo di capocannoniere del torneo. Lo stesso anno ha preso parte anche al Mondiale Under-20, in cui ha segnato un gol.

Ha debuttato in Nazionale maggiore l'11 febbraio 2016 in un'amichevole contro il Senegal. Nella sua seconda presenza con il Messico ha segnato al Canada nelle qualificazioni ai Mondiali 2018.

È stato convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti e, nella stessa estate, per le Olimpiadi 2016 in Brasile.

Viene convocato per i Mondiali 2018, dove decide la prima sfida della Nazionale segnando il decisivo 1-0 nella sorprendente vittoria contro la Germania il 17 giugno.