Kiss Kiss Napoli - Gasperini al bivio: se lascia Bergamo è solo per il Napoli! Rifiutati Benfica, Arabia Saudita e Premier League

Calciomercato Napoli - Novità sul possibile nuovo allenatore del Napoli Gian Piero Gasperini: come racconta Radio Kiss Kiss Napoli, per l'attuale allenatore dell'Atalanta sono ore di riflessione, e nel frattempo ha rifiutato offerte per allenare il Benfica, un club dell'Arabia Saudita e due della Premier League. Se lascia Bergamo, Gasperini avrebbe già scelto e per lui ci sarebbe solo il Napoli.

Gasperini-Napoli le ultimissime

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: