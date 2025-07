Continuano i colloqui tra l'agente di Kim Min-jae e l'Al-Nassr. Come riferito da Footmercato, il difensore del Bayern Monaco, ex Napoli, è desideroso di trasferirsi ma non c'è ancora un accordo tra le parti. Anche il difensore centrale Pau Torres dell'Aston Villa è nella rosa dei candidati dell'Al-Nassr.