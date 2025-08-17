Infortunio Lukaku, Sky anticipa: non è roba da poco. Napoli pronto a intervenire sul mercato

Ultime notizie Napoli: c'è ansia in attesa di conoscere le condizioni di Romelu Lukaku. L'attaccante del Napoli si è infortunato in amichevole contro l'Olympiacos e solo gli esami strumentali chiariranno l'entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero.

Secondo Sky Sport, "la sensazione è che non si tratterà di qualcosa di poco conto". Nel caso in cui Lukaku fosse costretto a restare fermo a lungo, il Napoli potrebbe anche intervenire sul mercato per trovare un nuovo centravanti.

A tal proposito, il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky riferisce che "la strategia dei campioni d’Italia prevede di non fare valutazioni avventate, ma comunque di rimanere vigili qualunque sia l’esito degli esami".

