Due terzini tedeschi per il Napoli? Il club ci aveva già pensato dopo il ko di Mario Rui, le ultime

Ultime notizie Napoli - Mathias Olivera, infortunatosi nel primo tempo nella gara di Bergamo, ieri mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il Napoli acquisterà uno svincolato? Ne parla Repubblica.

Olivera comincerà subito le terapie e resterà fuori circa 6 settimane. Ma l’idea di un terzino svincolato non è decollata:

"Il Napoli non è convinto dell’operazione. Il club azzurro ci aveva pensato già dopo la lesione muscolare di Mario Rui, ma poi ha preferito congelare l’idea perché non ci sono profili pronti. I tedeschi Schulz e Plattenhardt avrebbero comunque bisogno di un mesetto per ritrovare la condizione"