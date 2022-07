Il Napoli piomba su Szoboszlai! Pallino di Giuntoli, piace a Spalletti: il Lipsia chiede 30 milioni!

Calciomercato Napoli, oggi sul quotidiano Il Mattino in edicola si parla di Dominik Szoboszlai come nuovo obiettivo del Napoli per il mercato estivo: una pazza idea che si è materializzata in vista della possibile cessione di Piotr Zielinski.

Nazionalità ungherese, centrocampista del Lipsia, Szoboszlai è il grande obiettivo per il centrocampo del Napoli, ma per aumentare il pressing sul giocatore - come dicevamo - serve prima monetizzare la vendita di Zielinski, che piace moltissimo al West Ham.

Napoli su Szoboszlai

Szoboszlai

Secondo quanto riferisce Il Mattino, "Szoboszlai è un vecchio pallino di Giuntoli", e in effetti noi di CalcioNapoli24 già qualche anno in esclusiva fa dell'interessamente del Napoli per Szoboszlai.

Il Mattino aggiunge: "Anche lo stesso Spalletti sarebbe ben felice di accoglierlo in azzurro. Certo, il Lipsia non è la più economica delle botteghe d’Europa, anzi, e per riuscire a strappare uno dei suoi gioielli bisognerà presentarsi con un’offerta da almeno 30 milioni di euro".

Szoboszlai, ma anche Raspadori: il Napoli tiene le antenne accese e si prepara a sostituire Zielinski in caso di cessione. Entrambi i calciatori piacciono molto a Spalletti e costano più o meno gli stessi soldi.

Per Szoboszlai al momento il Napoli si è limitato a sondare il terreno e continuerà a tenere gli occhi aperti in attesa di sviluppi.