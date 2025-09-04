ULTIM'ORA - E' morto Giorgio Armani: aveva 91 anni

È morto Giorgio Armani: lo stilista che ha fatto la storia della moda italiana aveva 91 anni ed è deceduto in queste ore. La triste conferma dai principali organi di stampa e le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Giorgio Armani era legato da una fortissima amicizia con il presidente Aurelio De Laurentiis, tanto che negli ultimi anni c'è stata una collaborazione tra i due per quanto riguarda le nuova maglie ufficiali autoprodotte dalla SSC Napoli e targate EA7, la linea sportiva creata da Giorgio Armani che è morto in queste ore.