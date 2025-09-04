Reja sicuro: "McTominay è più forte di Hamsik, vi spiego il motivo"

Reja sicuro: McTominay è più forte di Hamsik, vi spiego il motivo

Notizie Napoli - Edy Reja, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa della trasmissione: 

“Hojlund e Lucca sono due giocatori possenti dal punto di vista fisico, è chiaro che parliamo di due ottimi giocatori. Mctominay meglio di Hamsik? Hanno spessori diversi, la presenza dello scozzese in area di rigore si sente e come, Hamsik aveva altre caratteristiche nell’impostazione dell’azione, ma McTominay è più forte. Nazionale-Club? Quando ero commissario tecnico in nazionale cercavo di sfruttare al massimo i miei giocatori durante la sosta dei club”.

