Serie A, MVP agosto: McTominay tra i candidati | FOTO

Serie A, MVP agosto: McTominay tra i candidati

Notizie  
candidati MVP Agostocandidati MVP Agosto

Proseguiranno fino a domenica 7 settembre le votazioni per scegliere l`EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di agosto I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di agosto sono: Kristensen (Udinese), McTominay (Napoli), Nico Paz (Como), Soulè (Roma), Thuram (Inter), Yildiz (Juventus).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 2ª della Serie A Enilive 2025/2026. E` possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link: https://serieapotm.easports.com/.

Notizie Calcio Napoli
