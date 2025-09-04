Il Mattino - Hojlund ha scelto casa a Napoli: ecco la zona

Il nuovo e ultimo acquisto della sessione estiva di mercato del Napoli Rasmus Hojlund è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Il giocatore tornerà dalla Nazionale la prossima settimana e si sitemerà in quelal che sarà la sua nuova casa come svelato da Il Mattino:

Come riportato da Il Mattino, il centravanti non ha ancora scelto la sua futura residenza, ma la zona di Posillipo sembra essere la soluzione più probabile per il suo ritorno in Italia. Il classe 2003, dopo una stagione non semplice in Premier League, ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità, elementi fondamentali per esprimere al meglio il suo potenziale.