Ultime notizie SSC Napoli - La perdita di Lukaku è un guaio per due motivi, scrive Il Mattino.

“L’assenza di uno che del gioco di Conte sa vita, morte e miracoli e che quindi è in grado di essere un altro allenatore in campo; sia perché ha lanciato titolare, in prima linea, un attaccante ancora grezzo, non pronto per il ruolo di attore principale. «Doveva imparare da Lukaku...», dice Conte lasciando intendere quanto era importante la presenza dell'attaccante belga per l'indottrinamento tattico dell'ex punta dell'Udinese”