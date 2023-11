Il Mattino - Sembra che ADL abbia già in pugno il prossimo allenatore del Napoli

Notizie Calcio Napoli - E' pronto un grande valzer di panchina in estate, dove verrebbe convolto anche lo stesso Napoli come riporta Il Mattino oggi in edicola.

Panchina Napoli, già pronto il sostituto di Mazzarri?

Con Antonio Conte pronto a tornare alla Juventus, pure la Roma potrebbe aver bisogno di un nuovo allenatore considerando l’addio in vista di José Mourinho. Quindi attenzione a nomi di giovani prodigi come Thiago Motta e Palladino. Poi occhio al solito Vincenzo Italiano che con un solo anno di contratto alla Fiorentina potrebbe essere tentato da una big, soprattutto dagli azzurri.

Questa volta il casting partenopeo non sarà lungo e caotico come in estate, anzi: l’impressione - riporta Il quotidiano - è che Aurelio De Laurentiis tenga già in pugno l'allenatore del prossimo ciclo. Fermo restando che è tutto da vedere con Walter Mazzarri: dovesse centrare tutti gli obiettivi, qualche riflessione sarebbe doverosa.