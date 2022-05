Calciomercato Napoli, sfuma Hickey: accordo trovato con un club inglese | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Asse caldo di calciomercato tra Napoli e Bologna. Tanti i nomi in ballo con i felsinei, con il ds Giuntoli che monitora diversi profili tra i quali quello di Aaron Hickey, terzino 19enne scozzese che può giocare su entrambe le fasce.

Hickey Bologna calciomercato

Calciomercato, ultime Hickey-Napoli

Come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, la pista Hickey-Napoli è decisamente in salita. Nelle ultime ore c'è infatti da registrare il forte interessamento dell'Arsenal per il laterale: il ds Bigon è volato a Londra per incontrare i Gunners e tra le parti è stato trovato un accordo tra i 20 e 25 milioni per il passaggio in Premier League del ragazzo.

I rapporti tra Bologna e Arsenal sono ottimi, come testimoniato dall'operazione Tomyasu della scorsa estate. Per Hickey ci sono adesso da limare gli ultimi dettagli prima di completare l'operazione: Napoli, dunque, tagliato fuori e diretto su altri obiettivi per la fascia difensiva.