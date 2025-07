Amichevole Napoli-Arezzo, CdS - Ecco il primo tridente d'attacco scelto da Conte

Napoli - Oggi gli azzurri scenderanno in campo per fare la prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. Si giocherà alle ore 18. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale sarà il primo tridente d'attacco che Antonio Conte ha scelto di mandare in campo oggi:

"La partita di oggi sarà quella del debutto assoluto dei nuovi acquisti con il Napoli: da De Bruyne a Lang, Lucca, Marianucci e Beukema. Lo stadio è sold out: 2.200 spettatori annunciati. Ci sarà ovviamente spazio per tutti tra primo e secondo tempo. E attenendosi strettamente a quanto osservato in questi giorni di lavoro, l'idea è che il primo tridente sarà composto da Neres, Lukaku e Noa".