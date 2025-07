Osimhen-Galatasaray, pronto il piano viaggio: contratti al vaglio dei vertici Napoli, senza l'ok di ADL non parte

Calciomercato Napoli, le ultimissime sulla trattativa per il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray. Il collega Pino Taormina fa il punto della situazione sull'edizione odierna de Il Mattino.

In Turchia hanno già pronto il piano-viaggio di Osimhen: visite mediche a Istanbul, firma del contratto e poi partenza per l’Austria dove il Galatasaray è in ritiro (e domani affronta il Cagliari di Fabio Pisacane). Troppa fretta. Il quartier generale di Dimaro è mobilitato per risolvere una faccenda che tiene tutto il resto sospeso in un limbo. De Laurentiis, Chiavelli e Manna sono nella sala delle riunioni per leggere - assistiti dallo staff legale - le continua bozze di contratto con le loro modifiche che arrivano via mail. Ormai non c’è più nulla da definire, solo trasformare in documenti formali tutto quello che è stato definito nelle riunioni che si susseguono da venti giorni. De Laurentiis sta frenando il nigeriano che non vuole far altro che tornare al Galatasaray: senza il perfezionamento delle carte, non va da nessuna parte