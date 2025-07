Osimhen-Galatasaray, dopo il certificato medico accordato un permesso speciale: i dettagli

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce il collega Pino Taormina sull'edizione odierna de Il Mattino in edicola De Laurentiis, Chiavelli e Manna stanno perfezionando la cessione al Galatasaray di Victor Osimhen

Ormai non c’è più nulla da definire, solo trasformare in documenti formali tutto quello che è stato definito nelle riunioni che si susseguono da venti giorni. De Laurentiis sta frenando il nigeriano che non vuole far altro che tornare al Galatasaray: senza il perfezionamento delle carte, non va da nessuna parte. Ha ottenuto, nel frattempo, un permesso di 48 ore per non presentarsi in ritiro