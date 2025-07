Calciomercato Napoli, non si sblocca l'affare Juanlu: gli azzurri contrari alla percentuale su rivendita

Calciomercato Napoli - Non c'è stata ancora la fumata bianca per il trasferimento di Juanlu dal Siviglia al Napoli. Il nodo è stavolta sulla percentuale di rivendita che il club andaluso vorrebbe inserire nell'affare da 17 milioni di base.

Juanlu Sanchez Napoli, le ultime

Stando a quanto si legge su Il Mattino, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di accettare la percentuale di rivendita richiesta dal Siviglia per chiudere definitivamente l'operazione Juanlu. La trattativa prosegue con le parti che provano a trovare l'accordo per il terzino che ha un accordo da tempo con il club di De Laurentiis fino al 2030.